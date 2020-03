Nga Arjan Çani

Albin Kurtin e rrezuan vetem Gringot dhe askush tjeter.

Une personalisht nuk kam pasur asnjehere ndonje simpati per Albin Kurtin dhe qasjen e tij ideologjike ndaj shoqerise dhe shtetit qe ai donre te ndertonte.

Por kjo nuk me pengon te them sonte, se lajmi i pak minutave me pare i rrezimit te Qeverise se tij na provon edhe njehere se fjalet demoktaci dhe sovranitet nuk jane tjeter vecse genjeshtra qe iu serviren turmave naive per te fshehur lojen e vertete qe behet aty ku syri dhe mendja e turmave e ka te veshtire te shohe.

Sonte Albin Kurtin nuk e rrezoi as Isai i LDK as Thaqi, as Rama dhe as Zoti. Sonte Kurtin e rrezuan Gringot sepse ai nuk iu bind urdherit te tyre. Kurti nuk ishte kali i bastit te tyre.

Gringot nuk duan shkopinj nen rrota. Kurti ishte shkopi nen rrotat e tyre. Kosova duhet ti jape ca territore Beogradit sepse keshtu duan Gringot. Jetojme ne xhungel. Ligjin e ben me i forti.

Ndaj mjaft më me fjalet sovranitet dhe demoktaci apo zgjedhje te lira e te ndershme. Keto ekzistojne vetem si genjeshtra. Gringot kane parime te tjera.