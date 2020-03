Shtetasi A.F, 35-vjec nga bashkia Vau Dejes ka rezultuar pozitiv me Covid 19. Ky shtetas ka pasur histori udhëtimi në Itali dhe afro dy jave me pare ishte kthyer nga Italia. Po ashtu po gjurmohen edhe persona te tjere me te cilet mund te kete pasur kontakte.

Ndersa behet me dija se 3 teste te tjera te kryera ne Shkoder kane dalur negative.

Tashmë ka shkuar në 6 numri i të prekurve në qarkun Shkodër teksa 3 janë nga Puka, një nga Vau Dejesi, një shkodrane që jeton në Tiranë dhe një oficer i policisë gjyqesore në Shkodër.