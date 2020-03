Nga Izmira Ulqinaku

Ja si iu del boja dita ditës mashtrimeve të Ramës!

Edi Rama me papërgjegjshmëri totale, stafin mjekësor e lë në mëshirë të fatit pa mjetet e duhura që të përballet me rrezikun e infektimit nga virusi, tani bën selektime në dhënien e shpërblimit.

Ky është një ndër mesazhet nga stafi i Urgjencës Shkodër, ku denoncohet mashtrimi i radhës nga Rama:

“Kryeministri premtoi shpërblim për të gjithë vijën e parë sidomos për ne infermieret tani vjen shkresa tek Drejtori jonë që shperblimin do e marrë vetëm individi që do merret me personin e infektum. Kjo asht qesharake, nëse një infermier merret me personin e infektum, ne jemi 6 infermier që punojmë në turn, sa asht mundesia që gjatë 12 orëve që punojmë bashkë të mos jemi të rrezikum edhe të infektum?!

Kjo asht rrena dhe mashtrimi i radhës i Kryeministrit dhe i Ministres tonë të famshme!”