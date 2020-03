Instituti Italian i Shëndetit Publik ka autorizuar dy terapi të reja për kurimin e pacientëve me koronavirus.

Komiteti tekniko-shkencor i këtij institutit ka autorizuar përdorimin e ilaçeve antimalarja me bazë klorokinë e hidroksiklorokinë për trajtimin e personave me koronavirus.

Gjithashtu është autorizuar përdorimi i ilaceve të tjera anti AIDS lopinavir/ritonavir, danuravir/cobicistat, darunavir, ritonavir, për të infekturit me COVID-19.

Ka shkuar kështu në 5 numri i terapive eksperimetale që po përdoren në Itali për kurimin e pacientëve.

Tre terapitë e tjera eksperimentale që po përdoren në Itali për kurimin e pacientëve me COVID 19 janë: Terapia TOCIVID 19 me ilaçin antiartrit Tocilizumab; kurimi me Remdesivir i cili përdoret për pacientët me Ebola si dhe terapia antivirozë me ilacet lopinavir/ritonavir është një antivilar që përdoret kundër infeksionit tek të sëmurët me HIV.

Lajmi u komnfirmua dhe nga Drejtori i Agjensisë Italiane të Barnave Nicola Magrini i cili tha se “do të autorizojnë mjekët e familjes të japin kurimin me ilace anti AIDS për pacientët me COVID19.”

Shpërndarja e ilaçeve antimalarje e anti aids do të jenë në ngarkim nga isntituti Italian i Shëndetit Publik.