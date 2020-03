Dërgimi i mjekëve shqiptarë në Itali, mediat italiane: Shqipëria bëri një gjest të madh bujarie, leksion për gjithë Europën e pasur

Media italiane “Open Online” kanë komentuar gjestin e kryeministrit shqiptar Edi Rama, për të dërguar në Itali një ekip prej 30 mjekësh e infermierësh, për të ndihmuar shtetin fqinj, pas situatës nga koronavirusi.

Lufta ndaj koronavirusi nuk ka kombësi dhe në këtë mes nuk ka vend as për ego. Kryeministri shqiptar Edi Rama me gjestin e tij të madh, iu mësoi liderëve europianë se cfarë do të thotë të jesh pjesë e Europës.

Shqipëria ka dërguar një ekip prej 30 mjekësh dhe infermierësh për të ndihmuar Lombardinë në luftën kundër koronavirusit. Një armatë e vogël, por ndihmë e mirë, duke marrë parasysh se është dërguar nga një vend me një mijë probleme ddhe që hasi në vështirësi, edhe për shkak të tërmetit të nëntorit 2019.

Kryeministri Rama përshëndeti në fluturim mjekët dhe infermierët, duke thënë se janë duke bërë një veprim të tillë, në ndihmë të Italisë fqinje. “Ne nuk jemi pa kujtesë. Ne po i dëshmojmë sot Italisë, se është një mik i yni që n aka mirëpritur dhe do ta ndihmojmë në këto caste të vështira, me aq sa kemi mundësi. Sot ne jemi me Italisë, Shqipëria është me Italinë, që ajo të kalojë këtë pandemi. Italia do ta fitojë këtë luftë për veten, për ne dhe për mbarë botën”, deklaroi Rama në gjuhën italiane.

Ky është një gjest humanitar që Shqipëria tregon ndaj Italisë, për të dëshmuar bujarinë shqiptare, që edhe pse një vend jo aq i pasur sa Italia, dëshmon se është pro-europiane në qëndrime dhe shumë pranë miqve të saj përtej Adriatikut. Shqipëria është një vend, që shpreson të hyjë në Bashkimin Europian dhe sot veproi pikërisht me mendësinë europiane.

“Është e vërtetë se të gjithë janë mbyllur në kufijtë e vet, por sot ne jemi të vendosur për t’i treguar Italisë se Shqipëria dhe populli shqiptar nuk e braktisin asnjëherë atë”, tha Rama.