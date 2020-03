‘’Klithma të qytetarëve shtet’’, Berisha publikon denoncimet: Mijëra shqiptarë jashtë vendit në mëshirë të fatit

Ish- kryeministri Sali Berisha ka publikuar denoncimet e disa shqiptarëve që kanë mbetur jashtë kufijve dhe nuk mund të kthehen në atdhe.

Qeveria ka filluar një operacion riatdhesimi ku parashikohet një numër prej 1375 qytetarësh shqiptarë dhe Rama theksoi se kjo është një listë e mbyllur.

Por Berisha shprehet se janë mijëra shqiptarë që kanë mbetur pa u kthyer dhe se shteti shqiptar si asnjë në botë ka lënë jashtë vendit pa ndihmë këta qytetarë.

STATUSI I SALI BERISHËS

Klithma te qytetareve te vendit pa shtet!

Dhjetra mijra shqiptare jashte vendit ne meshire te fatit sepse narkoshteti ju ka mbyllur dyert e vendit tyre si asnjeri tjeter shtet ne bote! Krim i vertet!

Lexoni mesazhet e qytetareve shqiptar te braktisur ne meshire te fatit. sb

Mirdita zoti Berisha une quhem B G dhe dua te paraqes rastin time

Ne daten 28 shkurt prindrit e burrit u nisen per pushime ne Tajland , udhetimi i tyre ishte per 21 dite pasi do te vizitonin 3 vende :Bankong, Phuket dhe Singapor

Biletat i kishin prer sh muaj me perpara dhe per kete arsyje nuk i anullonin dot por dhe gjendja nuk ishte bere akoma alarmante ketu ne vendin tone .

Kthimin e kishin ne daten 19.03.2020 por u anullua fluturimi pasi Dubai i mbylli linjat

Prinderit e mij jan 2 moshatar, babi 60 vjec dhe mami 55 , gjuhen nuk e din , pa ilace jane dhe kan probleme te shumta dhe mbi te gjitha kan ngelur pa lek dhe hoteli qe jan tani deri ne daten 1 ua kemi mbyllur pasi nuk kemi mundesi

Do ju lutesha shume mereni parasysh kerkesen tone dhe na ndihmoni , jam drejtuar ne shume institucione por asnje pergjigje

Ju lutem na ndihmoni te na kthehen prindrit ne Shqiperi sepse aktualisht jan ne Bankong

Ju lutem sh na ndihmoni sepse prinderit po flen ne aeroport kan 2 javePershendetje jemi 30 shqiptar ne portin e korfuzit nuk na len qe te hipi ne traget qe te vim ne shqipri nese keni mundesi te na jepni ni rruk zhgjidhje

Pershendetje dr Ndodhem ne malmo te suedis nuk kam ku te rri Sonte naten po e kaloj jashte

Dua te kthehem por nuk kam sesi tja vej