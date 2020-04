Nje aksident ka ndodhur mesditen e sotme ne superstraden Lezhe-Lac, prane ures se Milotit. Nje automjet tip Benz ka dale nga rruga dhe eshte perplasur me barrierat.

Nga aksidenti eshte plagosur drejtuesi i mjetit i cili eshte derguar per ndihme mjekesore ne spital. Shkak per aksidentit mendohet te jete bere shpejtesia dhe lageshtira ne rruge. Ne vendngjarje ka mberritur policia dhe ka nisur menjehere hetimet per shkaqet.