Informacion i ores 14.00.

Vazhdojne reshjet e debores ne bashkite Puke, Fushe Arrez, dhe NjA Shale Shosh te Bashkise Shkoder, ndersa ne bashkine V.Dejes ndera ne zonen fushore, vazhdojne reshjet e shiut. Akset nacionale jane te gjitha te hapura, akset rurale ka veshtiresi kalimi per shkak te trashsise se debores e cila vende, vende shkon 40cm deri 1 meter kryesisht ne NjA te Fushe Arrezit, Shale, Shosh ne Shkoder dhe Q.Thore ne M.Madhe.

Nga NjVKSh po ndiqet situata epidemiologjike ne te gjithe Qarkun, nderkohe ne M.Madhe nuk kemi asnje rast covid-19, ne Vau Dejes nuk kemi raste te reja, jane kontaktuar rreth 29 persona te karantinuar te cileve ju eshte sherbyer ne shtepi, ne Puke, pritet pergjigje per nje rast te dyshuar, ne Shkoder jane derguar 3 mostra ne ISHP.

Nga Komisatiati Policise Shkoder jane njoftuar 10 shtetas per tu vetkarantinuar. Nuk ka masa administrative ..gje per te cilen tregon per rritje te ndergjegjesimit te komunitetit ne zbatimin e urdherave dhe respektimin e rregullave.

Vazhdon procesi i shperndarjes se ndihmave Bashkine Shkoder, gje per te cilen presim informacion, ndersa ne Bashkine M.Madhe jane shperndare 66 pako ushqimore per familjet ne nevoje nga subjektet private dhe 142 pensione ne Shtepi.

Ne B. Vau Dejes jane shperndare 24 pako per familjet ne nevoje nga biznesi vendas.

Nga IShSH, ka vijuar puna per kontrollin dhe inspektimin e 85 subjekteve, prej te cilave 35 subjekte kryenin sherbime brenda parametrave dhe 21 subjekte u konstatuan te mbyllura.