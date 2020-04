“U ndriçua nga tringjyrëshi italian”, ambasada e Italisë në Shqipëri falenderon Presidencën për mbështetjen dhe solidaritetin

Një ditë më parë godina e Presidencës në Shqipëri u ndricua me ngjyrat e flamurit italian në shenjë mbështetje dhe solidariteti, ndërsa ndau mesazhin se bashke do t’ja dalim në luftë me koronavirusin

Për xhestin solidarizues të Presidencës ka reaguar sot edhe ambasada italiane në vendin tonë, duke e falenderuar.

STATUSI NE FB I AMBASADES SE ITALISE

Edhe ndërtesa e Presidencës së Republikës së Shqipërisë në Tiranë ndriçohet nga tringjyrëshi italian.

Faleminderit nga zemra për mbështetjen dhe solidaritetin.🇮🇹🇦🇱