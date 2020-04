Situata e ores 14.00 ne territorin e Qarkut Shkoder.

Pas njoftimit te 12 rasteve pozitiv covid – 19 , per dy familjet ne Shkoder, nga NJVKSh ne te gjitha bashkite, u moren masat per izolimin e plote te familjeve ne bashkepunim me strukturat e policise, nderkohe qe po vijojne masat e ndjekjes e kontaktimit te gjithe rrethit te afermeve dhe shoqeror qe kane lidhje me dy familjet, njekohesisht jane marre masat shtrenguese nga DVP per te ndaluar qarkullimet ne dy lagjet Kiras dhe Dobraq.

Jane marre edhe 20 mostra te tjera te cilet jane derguar ne ISHP., nderkohe eshte intensifikuar bashkepunimi i NJVKSh, me strukturat e DVP dhe Bashkise Shkoder per ndjekjen dhe gjurmimin e rasteve te dyshuara.

Nga Bashkia Shkoder po merren masat per shperndarjen e ndihmave nga persona te ngarkuar enkas per keto dy familje.

Nga NJVKSh, M.Madhe, po merren masa per ndjekjen dhe kontaktimin e personave qe kane lidhje gjaku me personat e dy familjeve te dala pozitiv ne Shkoder, qe jane banues ne Koplik te Siperm te cilet u jane nenshtruar kontrolleve perkatese dhe eshte marre nje moster per ta derguar ne ISHP Tirane.

Nga NJVKSh ne Puke dhe F.Arrez, jane marre pergjigjet e 6 mostrave te derguara dije ne ISHP, te cilat dolen negativ, nderkohe vijon puna e ketyre strukturave ne b/p me strukturat e policise per ndjekjen e vetkarantinimit dhe respektimit te rregullave te vetizolimit.

Nga ISHSH ka vijuar inspektimi dhe monitorimi i 268 subjekteve prej te cilave 111 subjekte kryenin sherbime, dhe 157 ishin te mbyllura, nderkohe jane marre 3 masa administrative ne b/p me policine me gjobe per.

*Bar-kafe, me vlere 1000 000 leke.

*Pasticeri, me vlere 50 000 leke.

*Tregtim Artikuj te ndryshem, me vlere 100 000 leke.

Ne Bashkine V.Dejes. nuk kemi raste te reja covid -19.

Jane derguar ne banese 169 pensione. Jane sherbyer me ushqime ne shtepi 6 familje te izoluar pozitiv.

Bashkia M.Madhe, nuk ka rast covid-19, jane shperndare rreth 177 pensione ne shtepi.

Ne Bashkite Puke dhe F.Arrez jane shperndare ne total rreth 200 pensione ne shtepi, prej te cilave 117 pensione ne Puke dhe 83 ne F.Arrez.

Nga Bashkia Shkoder gjate dites sotme kane vijuar masat per dezinfektimin e ambienteve kryesisht ne zonen e infektuar te dy familjeve, shperndarjen e ndihmave ushqimore per familjet ne nevoje, per te cilet do ju informojme ne vijimesi.