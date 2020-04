Nje i aferm i futbollistit te Vllaznise Ndricim Shtubina ka dale i infektuar me koronavirus. Shkodrani sot ka kryer edhe kontrollin me tampon. Lajmi u be i ditur nga fizioterapisti i Vllaznise Ilirjan Haxhaja

Sot kemi rritje te rasteve me Covit-19.

Faleminderim per mjeket.dhe grupin e ngritur nga Ministria jone e Shendetesis,per kryerjen e testeve.

Sot i kryem testimin sportistit te Vllaznise

Ndriqim Shtupina.ku ka dale nje i aferm i tije me virus .Shtupina nuk ka sintoma per momentin.e kemi,karantinuar ne shtepi.dhe po presim pergjigjejen.

Shpresojme te mos dal i infektuar.

Ju lutem Sportiste ,mos dilni per stervitje jashte ambientit te Shtepise.evitoni kontaktet me shoket e tuaj.Me nje force do e kalojme kyt situate.