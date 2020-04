Pas lajmit për ndarjen nga jeta të mjeshtrit të madh të humorit shkodran Gëzim Kruja, Agron Çela ka shprehur ngushëllimet e tij.

“Sot, unë dhe e gjithë Shkodra, morëm një lajm te hidhur. Në këto momente të vështira, u nda prej nesh vetëm fizikisht “Mjeshtri i Madh” i humorit Gëzim Kruja.

Ai do të mbahet mend si një prej figurave më të dashura të artit shqiptar dhe si humoristi qe ka nje jete qe na beri per te qeshur. Me humorin e tij, do te jete perhere mes nesh !

I shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, te gjithe artdashësve dhe qytetareve të Shkodres !”

Agron Çela