Diten e sotme kane hyre ne Republiken e Shqiperise nga pika kufitare e Hanit te Hotit 6 shtetas shqiptare.

Policia e shtetit ne bashkepunim me Bashkine Malesi e Madhe sipas rregullave te reja do te kryeje vetkarantinimin e detyruar per 14 ne nje nga hotelet e zones dhe do t’u sigurohet po ashtu ushqimi nga Bashkia e Malesise se Madhe.

Shtetasve u jane kryer testimet mjekesore te nevojshme si dhe eshte bere marrja ne pyetje.