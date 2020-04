Tekstshkruesi shkodran Ramazan Çeka i ka kushtuar një shkrim në faqen e tij të facebook, emisionit “Start” në Tv1 Channel, si një dritare që sjellë çdo mëngjes aromë pranvere në shtëpitë e qytetarëve shkodranë dhe më gjërë..

Ramazan Çeka: Një shkrim i lexuar sot nga gazetarja Linda Kavaja në emisionin e mëngjesit “Start” në TV1 Cennel

“START” DRITARJA QË SJELLË ÇDO MËNGJES AROMË PRANVERE NË SHTËPITË TONA

Kemi hyrë në javën e pestë dhe përshtatja me këtë stil jete sa vjen dhe bëhet më e padurueshme, pasi stresi i ngujimit, kushtet e jetës, apo edhe sforcimi psikofizik i pamundësisë për të lëvizur lirshëm, na bën të ndihemi gjithnjë e më të lodhur dhe të plogësht në të jetuarit si qytetarë të lirë.

Në këto kushte falë profesionit, më duhet ta lë mënjanë rolin si qytetarë i thjeshtë për të pasqyruar apo vlersuar situaten si gazetar, ku as kështu në këto rrethana nuk është aspak e lehtë.

U bënë vite që punoj si gazetar në Televizionin “Kultura Shqiptare” në Amerikë, me të cilin marr e jap shumë informacione, kryesisht kulturore, por situata e panjohur me të cilën po përballemi sot, sikur e ka zbehur egzistencën apo nevojën e qasjeve kulturore, duke u fokusuar vetëm në luftën e të mbijetuarit të secilit prej nesh nga kjo betejë pandemike.

Të mbijetojmë fizikisht, ekonomikisht, apo t’i mbijetojmë një regresi social e kulturor të mundshëm, këto janë temat kryesore me të cilat përballemi çdo ditë të gjithë dhe për fat të keq, situata e pandemisë është po kaq e rëndë në të gjithë botën, çka të krijon ndjesinë e frikës së cilës nuk i shmangemi dot asnjë.

Megjithatë solidariteti njerzor duhet të jetë më prezent se kurrë, duke marrë si shembull një nga porositë e Nënë Terezes…”Ne nuk mund të bëjmë gjëra të mëdha, por mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe”, çka bën të kuptojmë që secili prej nesh mund të jap kontributin e tij, duke nisur nga domosdoshmëria e të qëndruarit në shtëpi, e deri në shtuarjen e vëmendjes drejt atyre që janë vetëm, të afërm apo komshinj, që kanë nevoja bazike, ekonomike e sociale, t’u japim atyre dashuri njerzore sipas mundësive, qoftë edhe minimalisht me anë të një telefonate të thjeshtë, e cila me shumë mundësi do t’i stimulonte sadopak.

Për hirë të vërtetës u bënë shumë ditë që ndjek emisionin e mengjesit “START” tek TV1 Channel, nga ku mora ngacmimin për këtë shkrim, jo se është fare pranë shtepisë time apo afrimitetit që kam me kolegë, me të cilët kam edhe bashkëpunime, por për faktin se aty pasqyrohet një realitet transparent i situatës sociale të qytetit tim, me të cilën njihesh nëpërmjet asaj dritare mjaft humane, tek e cila, qytetarë të shumtë telefonojnë për të shprehur shqetsimet, për të marrë informacione, e deri në të kërkuarit ndihmë për t’i përfaqsuar me zërin e tyre.

Meriten për këtë e ka gjithë stafi i punës, i cili punon si një trup i vetëm, për të qenë sa më pranë qytetarëve, e në rastin konkret, tek ky emision do veçoja aftësinë profesionale të zonj.Linda Kavaja, e cila e bën këtë emision mjaft të rëndësishëm për jeten e këtij qyteti, pasi falë komunikimit, durimit, mirëmenaxhimit, pasqyrimit e dëgjimit të halleve e problemeve që lidhen me situaten aktuale, demostron kulturë të jashtzakonshme njerzore, prej së cilës edhe ne që kemi eksperiencë moshe, apo pervojë pune më të madhe, na bën të marrim dije profesionale, jo vetëm nga retorika e saj, por edhe nga mjeshtria e komunikimit me teleshikuesit, shpreh emocion të shtuar në komunikimin live me këta qytetarë.

Emisione të tilla janë ndoshta ushqimi shpirtëror me i nevojshëm që njerzit kanë në këto ditë të vështira që të kenë një vesh për t’u dëgjar, një zë për t’u përfaqsuar, e pse jo një dorë për t’i ndihmuar.

Gjejë rastin për t’i uruar dhe përgëzuar për punën dhe kontributin e tyre në këtë misionin fisnik, të cilin e pasqyrojnë me seriozitet dhe profesionalizëm çdo mëngjes në ekranin e TV1 Cannel, çka bën që ky televizion të jetë një nga mediat më të ndjekura dhe të rëndësishme në rajonin e veriut e me gjërë.