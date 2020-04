Situata e ores 17.00 ne territorin e Qarkut Shkoder.

Situata epidemiologjike ne territorin e Qarkut sipas informacionit te NJVKSH, jane derguar edhe 24 mostra te tjera gjate dites se sotme, 3 prej te cilave jane ritestime, te cilat jane derguar ne ISHP ne Tr.

Nga Bashkia Shkoder, jane mbeshtetur rreth 208 familje me pako ushqimore dhe higjenike:.

Ne NJA Shale 26 pako.

Ne NJA Velipoje, 47 pako.

Ne qytet, 15 familje, burimi “Fundjave Ndryshe” dhe PAK, 4 familje.

Ne qytetin Shkoder 16 familje.

Ne NJA Shosh, jane derguar 100 familjeve nga 10.000 leke per familje, nga Ndue Ftoni me banim ne NEW YORK

Ka vijuar inspektimi i tregjeve ne Rus dhe ne Zdrale, ku jane frekuentuar nga rreth 640 qytetar, dhe jane ndaluar rreth120 duke mos lejuar per te hyre ne treg pasi nuk kishin autorizim.

Ne Bashkine M. Madhe, jane shperndare pako ushqimore per familjet ne nevoje, gjithsejt 123 pako ushqimore per :

NJA Qender, 50 pako.

NJA Gruemire, 40 pako.

NJA Shkrel, 20 pako.

NJA Kastrat, 13 pako.

Vazhdon monitorimi i situates nga KMC