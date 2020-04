Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka denoncuar sot shkeljet kushtetuese të qeverisë “Rama” me urdhrat për izolimin e qytetarëve dhe mbylljen e aktiviteteve ekononimik.

Në një reagim në Facebook, Vasili argumenton se Kushtetuta e Shqipërisë e quan të vlefshëm një urdhër qeveritar apo ligj, vetëm pasi botohen në fletoren zyrtare. Por rezulton se gjithë urdhrat e qeverisë për emergjencën e pandemisë së koronavirusit, janë botuar vetëm më 10 prill.

Që nga muaji mars dhe deri dje, qeveria ka vepruar në paligjshmëri me të gjitha urdhrat dhe aktet normative që ka firmosur për pandeminë.

Shkelja ligjore e qeverisë ka efekt të qytetarët dhe bizneset që janë prekur nga pandemia. Nënkryetari i LSI-së shprehet se pas kësaj shkelje të rëndë qytetarët kanë të drejtë të hedhin në gjyq shtetin.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit në Facebook:

SKANDALI.22 Urdhra antikushtetues te karantinës pa ligj, dëmshpërblimi si pasoje e saj!

Kushtetuta e Shqipërisë është shteruese ne përcaktimin e saj per fuqine e akteve normative.

Qe nga 8 marsi 2020 kane dale plot 22 Urdhera te Ministres se Shendetesise me fuqine e Aktit Normativ, te cilat me fuqine e ligjit kane normuar kufizimet e lirive, te te drejtave te bisnesit si dhe mjaft pasoja te tjera.

Keto Akte te Ministres se Shendetesise kane fuqi juridike, pra te zbatimit te tyre, vetem pasi botohen ne Fletoren Zyrtare sipas Neni 117 te Kushtetutes.

Ja ç’thote Kushtetuta:

Neni 117

Ligjet, aktet normative të Këshillit të Ministrave, të ministrave, të institucioneve të tjera qendrore marrin fuqi juridike vetëm pasi botohen në Fletoren Zyrtare.

Por SKANDALI me i madh eshte, qe vetem dje, pikerisht ne 10 prill 2020 keto Urdhera jane botuar ne Fletoren Zyrtare. Eshte e qarte si drita e diellit, qe çdo Urdher i dhene dhe i imponuar qytetareve ka qene totalisht i paligjshem dhe jane 22 te tille, qe kane paralizuar jeten e vendit pa ligj.

Pra Antishteti ka dhunuar haptas shtetin ligjor, Kushtetuten dhe Ligjin. Per shkak te veprimeve te paligjshme te Antishtetit financat e shtetit ndodhen perpara nje rreziku te jashtezakonshem te paevitueshem te qindra gjyqeve te natyrshme per demshperblim te pasojave te ardhura nga paligjshmeria. Çdo qytetar, qe ka humbur punen ka te drejte te plote te hedhe ne gjyq shtetin, qe pa ligj ka vendosur kufizime, qe i shkaktuan atij humbjen e punes.

Çdo kontrate e prishur e bisnesit apo e individeve, per shkak te karantines pa ligj, i penalizon rende ata te cilet nuk mbrohen e justifikohen dot ligjerisht perballe partnereve per mospermbushjen e kontratave.

Natyrshem te gjithe keta do te hedhin ne gjyq shtetin, qe i penalizoi me kufizime pa ligj. Ky Antishtet i Kryeministrit me paligjshmerine e veprimeve te tija i ka krijuar pra nje Pandemi financiare tjeter shqiptareve. Antishteti i kryeministrit botoi, ne dhunim te ligjit, ne Fletoren Zyrtare vendimin e Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi per te rrembyer Gjykaten Kushtetuese.

Por po ky Antishtet i kryeministrit shkel Kushtetuten dhe nuk boton 22 urdhera te ministres se shëndetësisë megjithese nuk kishte as me te voglen pengese per ta bere kete.

Per cfare qellimi okult nuk Antishteti i kryeministrit nuk i botoi urdherat ne Fletoren zyrtare, kur nuk i pengonte askush ??? Antishteti do te pergjigjet deri ne një per shkeljen e ligjit dhe as pandemia e asgje tjeter nuk i shpeton dot nga kjo.

P.S Shihni 22 urdherat e Ministres botuar vetem dje ne 10 Prill 2020 ne Fletoren Zyrtare.