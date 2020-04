“Po fshihet realiteti”, Bardh Spahia: Tamponët e marrë në Shkodër dje nuk janë analizuar

Ish-deputeti i PD, Bardh Spahia ka denoncuar se tamponët e marrë në Shkodër një ditë më parë nuk janë analizuar.

Sipas tij, kjo ndodh për të fshehur personat e infektuar dhe kjo është kriminale.

Reagimi i Bardh Spahisë u bë pas përditësimit të fundit të ministrisë së Shëndetësisë, ku u tha se Shkodra shifrat në Shkodër nuk kanë ndryshuar.

Reagimi i Bardh Spahisë

PSE NUK ANALIZOHEN TAMPONET E SHKODRES ?

Fshehja e të infektuarve është një akt kriminal, I përsëritur e koha po tregon se nuk është rastësi! Edi Rama po luan me shëndetin e qytetarëve, posaçërisht të shkodranëve, duke e shndërruar këtë sfidë me COVID-19 në një betejë të sëmurë personale për manipulim shifrash. Ministria e Shëndetësisë deklaroi sot se Shkodra është në të njëjtat shifra të infektuarish, 71. Dje janë marrë 54 mostra testimi në Shkodër dhe ka dyshime të forta se nuk është analizuar asnjëra! Kjo për të mbajtur shifrat në nivelin që do Edi Rama, duke fshehur realitetin. A ka më monstruoze se kjo? Si mund të lejohen persona të infektuar të sillen normalisht, potencialisht duke infektuar të tjerë, familjarë a kolegë, vetëm sepse Edi Ramës nuk i pëlqejnë shifrat në rritje, sic po ndodh edhe me fqinjët tanë? Si mund të fshihet një virus i tillë, në vend që të gjurmohet, frenohet e trajtohet? Filozofia e fasadës që ka përdorur prej ditës së parë kur ka hyrë në politikë, rrezikon jetë në këtë situatë! Është papërgjegjshmëri kriminale!