Me maska dhe doreza në parlament, zbuten dënimet penale, merren parasysh propozimet e Metës

Mazhoranca ka pranuar propozimet e Presidentit Meta për zbutjen e dënimeve penale. Të gjithë ato persona që shkaktojnë pasoja të rënda në jetën e njerëzve të tjerë për shkak të përhapjes së sëmundjes infektive do të dënohen me burg nga 3- 8 vite. Harmonia me Presidentin nuk ka zgjatur për dy dekretet e Metës, të cilat u rrëzuan me votat e PS.

Me maska e doreza si dhe larg njëri-tjetrit. Kjo ishte pamja e seancës plenare në kohë pandemie. I vetmi që nuk kishte pranuar të respektonte rregullat u shfaq kryeministri Edi Rama.

Deputetët për të ruajtur distancimin fizik ishin vendosur në sallë, në llozhe dhe në plate.

Por të gjithë parlamentarët para se të hynin në sallën plenare iu është matur temperatura nga autoritetet shëndetësore.

Mazhoranca ka pranuar propozimet e presidentit Meta për ndryshimet e ashpërsimeve penale.

Kreu i Shtetit kërkoi që fillimisht shkelësit e karantinës të gjobiten me masa administrative dhe zbutjen e dënimit penal.

Madje nga 15 vite në propozimin fillestar për përhapjen me dashje dhe shkaktimin e vdekjes së 1 ose disa persona , parlamenti e uli këtë dënim në 8 vite.

Rama: Këto masa janë vetëm për kohëzgjatjen e fatkeqësisë nga epidemia. Këto masa janë për tani dhe për javët apo muajt në vijim dhe aty mbaron efekti i tyre. Ky armik i padukshëm nuk ikën si gjermani i fundit me 28 sipas Myslymit dhe sipas meje me 29.100 veta na mbyllin prapë brenda, por na atëherë dhe qese nuk ka.

Pas akuzave të Presidentit Trump ndaj OBSH-së, edhe kreu i qeverisë shqiptare ka mbajtur të njëjtin qëndrim.

Rama: OBSH është shfaqur më shumë se njëherë kontradiktore me vetëveten në një përballje që e ka gjetur jo Shqipërinë por gjithë botën në befasi dhe që po godet GDP e planetit si asnjëherë më parë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Ministrat përgjegjës ndaj situatës me COVID-19 raportuan para Kuvendit për masat e ndërmarra për të parandaluar përhapjen e këtij virusi.

Deputetët kanë votuar me fletë për 12 akte të qeverisë për situatën e pandemisë, në të cilat pritet të përfitojnë lirimin e përkohshëm 600 të burgosur.

Ndërkohë u rrëzuan dy dekretet e Presidentit Meta për anti-KÇK dhe pronat, si dhe u miratua shtyrja e afatit të punës së komisionit hetimor për Presidentin deri në fund të korrikut.

Edhe Komisioni i Posaçëm i reformës zgjedhore do të ketë mundësi të punojë deri me 30 qershor.

Ndryshimet në kodin penal

Shkelja e urdhërave të pandemisë – gjobë deri në 6 muaj burg

Shkelja e urdhërave të pandemisë nga tregtarët – gjobë deri në 2 vite burg

Thyerja e karantinimit – 2 deri 3 vjet burg

Përhapja e sëmundjeve infective – 2 deri në 5 vite burg

Shkaktimi i vdekjes së 1 ose disa persona – 3 deri në 8 vite