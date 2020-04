Ish-deputeti i LSI-së, Endrit Braimllari, i ka bërë thirrje qeverisë që të bëhen sa më shumë testime, për të pasur një pasur një projeksion të qartë për masat që duhen marrë për të dalë nga situata e krijuar nga koronavirusi në vend.

Ja postimi i plotë:

Vendi ka hyre ne muajin e dyte te pandemise dhe ne te gjithe raportet nderkombetare, por dhe rekomandimeve te OBSH, eshte verteteruar qe testimi masiv eshte ai qe na jep nje projeksion te qarte per masat qe duhen marre per te dale nga kjo situate.

Te behen sa me shume testime per te pasur nje projeksion te situates sepse sipas autoriteteve, epidemia e COVID-19 eshte perhapur me shume sesa tregojne shifrat zyrtare.

Eshte urgjente testimi i sa me shume qytetareve per te kuptuar gjendjen reale dhe mbi bazes e kesaj te ndertohet strategjia, ate çka Levizja Socialiste per Integrim e ka bere publike dhe e ka kerkuar qe ne rastin e pare te shfaqur ne vendin tone.

Kjo do te ndihmonte shume qytetaret qe te çlirohen nga kjo situate e cila tani eshte shume e rende sepse eshte kthyer ne nje problem ekonomike dhe social per shoqerine.

