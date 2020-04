Kuvendi rikthehet sot pas më shumë se 1 muaji nga hera e fundit që u mblodh në mars për shkak të situatës së COVID-19.

Por edhe sot Kuvendi ka vendosur rregulla strikte për t’u mbrojtur teksa deputetët do të pajisen me maska dhe doreza, në distancë 1.5 m largësi teksa vetëm 35 parlamentarë do të jenë të ulur në vendet që u takon kurse të tjerët do të jenë të shpërndarë.

Sot Kuvendi mblidhet vetëm 120 minuta ose 2 orë për të votuar 22 nisma ligjore duke filluar nga ndryshimet në Kodin Penal, aktet normative që janë nënshkruar nga ministrja e Shëndetësisë për masat ndaj COVID-19, rishikimi i buxhetit të 2020, lirimin e një kategorie të dënuarish, për shtyrjen e pagesës së këstit të tatimit mbi të ardhurat për bizneset.

Pika që pritet të ketë më shumë debat janë ndryshimet në Kodin Penal pasi Komisioni i Ligjeve miratoi projektligjin për dënimet e thyerjes së masave ndaj COVID-19 që parashikojnë 10- 15 vite burg ata që shkaktojnë vdekjen me anë të COVID-19 tek të tjerët, 5 vite burg kush përhap sëmundjet infektive dhe kurse kush thyen karantinën gjobë deri në 3 vite burg.

Kurse në seancë do të diskutohen edhe nisma ligjore jashtë situatës së COVID-19 siç janë dy dekretet e Metës për kthim në Kuvend të ligjit për pronat dhe paketën Anti- Shpifje për pjesën që i takon OFL për sekuestrimin e pasurive.

Po ashtu pritet të votohet edhe shtyrja të veprimtarisë së komisionit për Reformën Zgjedhore që duhet të kishte përfunduar në mes marsi.

Deri tani i vetmi deputet i prekur nga COVID-19 në Shqipëri është Adriatik Alimadhi i cili ndodhet në spital në gjendje të stabilizuar dhe do të mungojë në këtë seancë.

KALENDARI I PUNIMEVE TË KUVENDIT, DATË 16 PRILL

Seancë plenare PUBLIKE

E enjte, 16 prill 2020, ora 10.00

Rendi i ditës

Në mbështetje të Urdhrit nr. 18, datë 14.04.2020 të Kryetarit të Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, rendi i ditës është

si më poshtë vijon:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 05.03.2020

(Neni 44, pika 2 e Rregullores).

2. Njoftimi i çështjeve të depozituara në Kuvend për shqyrtim

(Neni 44, pika 3 e Rregullores).

3. Projektvendim “Për disa shtesa në vendimin nr. 166, datë 16.12.2004 “”Rregullorja e Kuvendit të

Shqipërisë”” të ndryshuar””. (pdf) (Neni 75 i Kushtetutës dhe neni 55, nenet 73-77, nenet 13 dhe 117

të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)

Shprehet Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare.)

Koha e votimit në parim, nen për nen dhe në tërësi.

4. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 2, datë 11.03.2020 të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa

dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016 ”Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe

sëmundjeve infektive”. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Vasilika Hysi

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

5. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e

masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga

COVID-19”. (pdf)

2

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Klotilda Bushka

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare.)

Koha e votimit

6. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 16.03.2020 “Për disa shtesa në Aktin normativ me

fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta

administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Klotilda Bushka

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

7. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 5, datë 17.03.2020 “Për një shtesë në Aktin normativ me

fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta

administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Klotilda Bushka

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare.)

Koha e votimit

8. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 6, datë 21.03.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin

nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Anastas Angjeli

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

3

9. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 7, datë 23.03.2020 “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të

të dënuarve””. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Adnor Shameti

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

10. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 8, datë 24.03.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin

normativ me fuqinë e ligjit nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave

të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID19”. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Klotilda Bushka

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

11. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 9, datë 25.03.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushë

e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID19””. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Alket Hyseni

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

12. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 10, datë 26.03.2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë

28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” të ndryshuar””. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Evis Kushi

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Diskutime

4

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

13. Akti Normativ me fuqinë e ligjit nr. 11, datë 27.03.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 9632, datë

30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar””. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Vullnet Sinaj

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

14. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 12, datë 2.4.2020 “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë

15.03.2020 të Këshillit të Ministrave “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë

kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19” të ndryshuar””. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Vullnet Sinaj

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

15. Akti normativ me fuqinë e ligjit nr. 13, datë 02.04.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në

fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të

procedurave të falimentimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID19”. (pdf)

(Neni 78 dhe 101 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për

miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Alket Hyseni

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

16. Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së

Shqipërisë”, i ndryshuar””. (nismë deputetësh) (pdf)

(Neni 81 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e cilësuar votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Vasilika Hysi

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

5

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim, nen/nën, tërësi

17. Projektligji “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”’. (pdf)

(Neni 78 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Antoneta Dhima

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

18. Dekret nr. 11.457, datë 26.03.2020 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 20/2020

“Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë””. (pdf)

(Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-74 të Rregullores, dekreti e humb fuqinë e tij kur për të

votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)

Relatorë: Klotilda Bushka, Bashkim Fino

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

19. Dekret nr. 11.456, datë 26.03.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit

normativ me fuqinë e ligjit nr. 1, datë 31.01.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat

parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të

rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike””. (pdf)

(Neni 85 i Kushtetutës dhe nenet 86 dhe 73-74 të Rregullores, dekreti e humb fuqinë e tij kur për të

votojnë shumica e të gjithë anëtarëve të Kuvendit)

Relator: Adnor Shameti

Shprehet komisioni përgjegjës për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit

20. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të

Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Europian për programin e

veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri – Kosovë, 2014-2020 alokimet e vitit

2018”’. (pdf)

(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Roland Xhelilaj

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian

Diskutime

6

(Shprehen grupet parlamentare)

Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

21. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë,

Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të bashkëpunimit

ndërkufitar IPA II, Mal i Zi – Shqipëri, alokimet e vitit 2018”. (pdf)

(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relator: Xhavit Bushaj

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare.)

Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi.

22. Projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë,

Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian, për programin e veprimit të

bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Maqedoni e Veriut – Shqipëri 2014 – 2020, alokimet për

vitin 2018””. (pdf)

(Neni 121 i Kushtetutës dhe nenet 55 dhe 73-77 të Rregullores, shumicë absolute votash për miratim)

Pyetje

Shprehet nismëtari

Relatore: Reme Lala

Shprehet komisioni përgjegjës për Ekonominë dhe Financat

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e

Njeriut

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Politikën e Jashtme

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Sigurinë Kombëtare

Shprehet për dhënie mendimi komisioni për Integrimin Europian

Diskutime

(Shprehen grupet parlamentare.)

Koha e votimit në parim, nen/nen, në tërësi

23. Projektvendim ”Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor “Për të kontrolluar

ligjshmërinë e veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër

të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes

vendore si dhe për të kontrolluar e ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur nga

Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues”” ngritur me vendimin

nr. 84/2019 të Kuvendit””. (pdf)

(Neni 78 – Kushtetutë dhe neni 55 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Koha e votimit

24. Projektvendim “Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit të posaçëm parlamentar për

realizimin e reformës zgjedhore” ngritur me vendimin nr. 102/2017 të Kuvendit. (pdf)

(Neni 78 – Kushtetutë dhe neni 24, pika 3/1, neni 55 Rregullore, shumicë e thjeshtë votash për miratim)

Koha e votimit