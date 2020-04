*Nga Izmira Ulqinaku*

Hiqet‭ ‬ekipi‭ ‬mjekësor‭ ‬nga‭ ‬pika‭ ‬kufitare‭ ‬e‭ ‬Hanit‭ ‬të‭ ‬Hotit, me urdhër të Edi Ramës!‭ ‬

Në‭ ‬fillim‭ ‬nuk‭ ‬e‭ ‬besova‭ ‬për‭ ‬një informacion të vërtetë, por kur pati edhe konfirmim mediatik u habita (megjithëse cfarë nuk po na habit këtë kohë!?).

Grupin e mjekëve, të vendosur pranë pikës së kalimit kufitar të Hanit të Hotit, portës kryesore tokësore që lidh Shqipërinë me Evropën, e kanë larguar. Tani mund të hyjë pa u kontrolluar kushdo që është bartës i virusit covid-19.

Në një situatë të tillë jemi vetëm në dorën e bartësit,‭ ‬nëse‭ ‬do të ketë mirësinë të vetëdeklarohet‭ ‬se‭ ‬është i tillë dhe‭ ‬se‭ ‬do të vetëkarantinohet. Cfarë absurdi!

A e imagjinoni, ai (kryeministri) që na e shet prej pesë javësh terrorin si masë për të mirën tonë, ai që luan me ne lojën e orareve të lëvizjes si “hapet bushiqi – mbyllet bushiqi”, ai që na cakton ditët se kur duhet të dalin pleqtë e kur duhet të dalin nënat me fëmijë, ai që zgjidhjen e situatës na e kujton cdo ditë përmes FB vetëm me tre fjalë: gjobë- ndalim-burg, paska hequr ekipin mjekësor nga pika‭ ‬kufitare‭ ‬e Hanit të Hotit. ‭ ‬Ky është‭ ‬shembulli më i qartë ‭ ‬se cfarë keqmenaxhimi‭ i ‬është‭ ‬bërë‭ ‬dhe‭ ‬po‭ i ‬bëhet‭ ‬ ‭ ‬kësaj‭ ‬situate,‭ ‬ku‭ ‬më‭ ‬shumë‭ ‬se‭ ‬me‭ ‬virusin‭ ‬po përballemi me këtë perversitet kryeministror.