“Më ra si bombë”! DJ Viki flet për infektimin e të atit, mjekut Dhimitër Kraja: Isha shumë i emocionuar se do bëhesha baba, por…

Në emisionin “Shqipëria Live”, drejtuar nga dyshja e moderatorëve Flori Gjini dhe Erjona Rusi, ishte i ftuar me anë të një lidhjeje në “Skype”, Dj i njohur Vik Kraja.

Së shpejti Viki do të bëhet për herë të dytë baba- ai dhe bashkëshortja e tij, Amanda, janë në pritje të një vajze.

“Më ka hyrë pak frika, nuk e di si do të sillem me vajzën sepse me djalin jam si shok”, thotë DJ Viki.

Sakaq, Viki, është djali i mjekut të njohur, Dhimitër Kraja, i cili u infektua me koronavirus gjatë trajtimit të pacientëve, por fatmirësisht arriti ta mposhte sëmundjen. Viki, u shpreh se në momentin që ka mësuar lajmin është shqetësuar së tepërmi dhe se ka 40 ditë pa takuar të atin.

“Babai është rikthyer përsëri në detyrë dhe po u shërben shqiptarëve. Pak a shumë isha njoftuar deri diku (në lidhje me infektimin e babait, mjekut Dhimitër Krajën), por kur e pashë në media u shqetësova, më ra si bombë. Si të gjithë mjekët që bëjnë betimin e Hipokratit, sidomos babai im që është partizan i betuar i mjekësisë. Nuk di të të them sepse shumë gjëra familjes i mbahen të fshehta, shpresoj ta ketë kaluar sa më shpejt. Jo jo, kam rreth 40 ditë pa takuar babin, mamin, motrën, jam i izoluar në shtëpi.

Jam në pritje të vajzës. Në krahasim me fëmijën e parë, isha më shumë i emocionuar. Tani më shumë kam frikë se si do të sillem me vajzën, sepse me djalin jam si shok. Janë këto emocionet prindërore për herë të dytë. Fëmija është një bekim, çfarëdo të jetë djalë apo vajzë është një bekim (i pyetur nga drejtuesit e emisionit se çfarë do të dëshironin ai së bashku me Amandën, djalë apo vajzë)”, tha Dj Viki.