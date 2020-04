Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, do të ketë sot një takim në distancë me strukturat kryesore të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë.

Takimi i kryetarit Basha vjen pas atij që zhvilloi me aleatët, por ndryshe nga ai takim, kjo me strukturat do të jetë online për të garantuar rregullat e distancimit social.

Në mbledhjet e thirrura nga kreu i opozitës përfshihen kryesia, ish-deputetët dhe kolegji i kryetarëve, por organizimi i komunikimit të zotit Basha me ta është ndarë sipas qarqeve që përfaqësojnë.

Mësohet se mbledhja e strukturave të Partisë Demokratike nga kreu i opozitës ka në fokus diskutimin e gjendjes së rënduar në të gjithë territorin, e shkaktuar nga pandemia dhe keqmenaxhimi i qeverisë, sipas opozitës.