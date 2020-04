Pandemia e koronavirusit vijon të marrë jetë njerësh, e duket që e vetmja shpresë që të gjithë i kanë kthyer sytë dhe presin me shpresë dita ditës është shpikja e vaksinës.

Udhëheqësit nga mbarë bota janë zotuar që do të bashkëpunojnë për të financuar për gjetjen e vaksinës ndaj koronavirusit dhe do ta ndajnë atë me të gjithë botën.Shtetet e Bashkuara nuk morën pjesë në nismën e Organizatës Botërore të Shëndetit.

Në këtë takim morën pjesë kancelaraja gjermane, Angela Merkel, presidenti francez Emmanuel Macron, miliarderi amerikan Bill Gates, Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, etj. Ndërkaq, sipas ‘The Guardian’ Britania do të marrë pjesë në një samit më 4 maj që synon mbledhjen e fondeve për hulumtimin, trajtimet dhe testet e vaksinave.

Macron iu bëri thirrje të gjitha vendeve të marrin pjesë pasi lufta kundër COVID-19 është e përbashkët për mbarë njerëzimin e nuk duhet të ketë ndarje.

Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen tha se synimi është grumbullimi i deri në fillimit të majit të 7.5 miliardë eurove për të nxitur punën e parandalimit, diagnostikimit dhe trajtimit.

“Ky është vetëm hapi i parë dhe më shumë duhet bërë në të ardhmen,” tha von der Leyen gjatë konferencës.

Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se ne po përballemi me një kercënim të përbashkët dhe vetëm bashkë mund ta mundim.

Më shumë se 100 vaksina janë duke u zhvilluar, përfshirë gjashtë tashmë, në prova klinike.

Kujtojmë që ShBA ka qenë kritike ndaj punës së OBSH dhe e ka akuzuar kreun e saj për bashkëpunim me Kinën. Trump vendosi që SHBA të ndërpresë fondet nga OBSH.