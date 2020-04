Raportuesja e PE: Shqipëria e meritoi plotësisht çeljen e negociatave, disa nga kushtet janë të vështira por…

Raporterja për Shqipërinë në Parlamentin Europian, Isabel Santos ka thënë se vendi ynë e meritoi plotësisht çeljen e negociatave.

Santos thotë se BE ka njohur të gjitha arritjet e Shqipërisë dhe për këtë i jep meritë edhe metodologjisë së re nga BE që e quan të parashikueshme dhe pozitive.

Isabel Santos konfirmon se ka pasur përpjekje nga të gjitha palët për të arritur çeljen e negociatave ndërkohë shton se pritet të shihet me kushtet që do të plotësojë tashmë Shqipëria. Disa prej kushteve Santos i konsideron shumë të vështira për t’u plotësuar por thotë se me bashkëpunim do të arrihen.

PJESË NGA FJALA E ISABEL SANTOS PËR EUROPEAN WESTERN BALKANS

Që nga vendimi për të hapur negociatat e pranimit, Shqipëria dhe pjesa tjetër e Evropës janë marrë me urgjencën e pandemisë globale që lidhet me virusin COVID-19. Për më tepër, vendi ishte duke u rikuperuar nga tërmeti i tmerrshëm i nëntorit të kaluar. Sidoqoftë, unë besoj se ky vendim u mor në një mënyrë shumë pozitive nga autoritetet dhe se gjithashtu ndihmoi për të dhënë një motiv shtesë për të vazhduar me reformat që kanë vazhduar në Shqipëri.

E di nga bisedat me shoqërinë civile, partitë politike dhe qeverinë, se ka pasur një përpjekje nga të gjithë aktorët në Shqipëri për të përmbushur kushtet në lidhje me procesin e pranimit. Në këtë kohë është e rëndësishme të keni një qasje të integruar për të gjithë punën që duhet të bëhet. Disa nga kushtet janë të lidhura dhe nuk mund të merren si një send i veçantë nga njëri-tjetri. Unë e kuptoj që disa kushte mund të jenë më të vështira për t’u arritur se të tjerët, por besoj se ka një vullnet për të punuar në gjithçka dhe për t’i arritur ato të gjitha.

Shtyrja, ose ngadalësimi i ritmit, për disa reforma gjatë kësaj periudhe të pandemisë duhet të pritet por vendimet e Parlamentit, 16 Prilli i fundit, për të vazhduar me reformat, tregojnë vullnetin për të vazhduar me përpjekjet. Siç u kam thënë të gjithëve të përfshirë, është e rëndësishme të kuptoni që këto reforma dhe kushtet e procesit të pranimit, jo vetëm që janë të nevojshme për të vazhduar rrugën për të hyrë në BE, por më e rëndësishmja, ato janë themelore për të përmirësuar jetën e njerëzve.

Fatkeqësisht dhe për shkak të gjendjes aktuale të jashtëzakonshme nuk mund të jap një përgjigje konkrete në lidhje me afatet ose datat. Megjithëse e di që të dy palët po vazhdojnë bashkëpunimin dhe punën e tyre për të përmbushur ato kushte, lufta kundër pandemisë globale tani është në pararojë të mendjes së të gjithëve.