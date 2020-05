𝗔𝗱𝗲𝗺 𝗕𝗲𝗸𝘁𝗲𝘀𝗵𝗶: Rikthimi ne univeristete u be kryefjala e diteve te fundit. Ne nje mbledhje rektoresh disktutuam opsionet me te mira per te kryer mbylljen e procesit mesimore. Gjeja qe ra poshte nga ne ishte dhenia e provimeve online dhe menjehere pas kesaj edhe ministria e arsimit e hodhi posht si opsion dhe provimet do te zhvillohen ne auditore. Provimet qe do te zhvillohet do te kryhen ne dy periudha kohore.

▶️ Nga 15 qershor deri me 3 korrik studentet do te bejne nje perseritje te njohurive te marra gjate kesaj periudhe do te jepen provimet dhe riprovimet e vitit te trete.Per studentet stazhier dhe per studentet aktual te vitit te trete eshte menduar se gjate kesaj kohe te japin edhe riprovimet e prapambetur,pra nga data 15 qershor deri me 3 korrik do te kete nje sezon ku studentet do te japin 6 provime, dhe me pas do hyne ne provimet e semestrit dhe pas provimesh do te hapet edhe nje sezon tjeter.Kemi menduar se deri me 7 gusht studentet e vitit te trete te kene mundesine te diplomohen.