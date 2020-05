FOTO/ Pa distancë sigurie e në këmbë, shihni pamjet që vijnë nga Air Albania

Në fakt ngjan pak me pamjen e një udhëtimi me avion dhe më shumë me ato që kemi parë gjithmonë nëpër urbanët e linjës.

Njerëz në këmbë, disa duke u mbajtur lart dhe shumë pranë njeri-tjetrit, pothuajse ngjitur jo vetëm në ulëse por edhe në korridorin mes tyre. Kjo është panorama e njerëzve në avionin e Air Albania dy ditë më parë në fluturimin nga Frankfurti në aeroportin e Rinasit.

Në foton e siguruar nga LSA duket që të gjithë udhëtarët mbajnë maskë por ama janë shumë pranë njeri-tjetrit, ndonëse distanca fizike është një nga masat e trumbetuara më së shumti si nga OBSH, ashtu dhe nga autoritetet e çdo vendi edhe pas daljes nga karantina. Këta qytetarë të riatdhesuar pas kthimit do duhet të qëndrojnë për 14 ditë në karantinë.