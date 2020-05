Ambasada amerikane në Tiranë ka njoftuar në faqen e saj zyrtare në Facebook se Departamenti i Shtetit e ka shtyrë datën e kontrollit të statusit tuaj për programin e Vizës së Diversitetit (Lotarisë Amerikane) deri në 6 qershor 2020.

Në uebsajtin zyrtar të ambasadës shkruhet ndër të tjera se ky ndryshim është për shkak të pandemisë nga COVID-19, “e cila nuk do të ketë ndonjë impakt negativ në administrimin e DV-2021”.

NJOFTIMI

Për të parë nëse janë përzgjedhur, të regjistruarit e DV-2021 do të mund të përdorin numrin e tyre unik të konfirmimit të dhënë në regjistrim duke kontrolluar online Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve në faqen zyrtare të E-DV-së. Kontrolli i Statusit të të Regjistruarve do të informojë pjesëmarrësit e përzgjedhur se si të aplikojnë për vizën e Lotarisë për veten e tyre dhe anëtarët e familjes së tyre. Të përzgjedhurit do të mund të mësojnë datën e tyre të intervistës për vizë duke hyrë tek Kontrolli i Statusit të të Regjistruarve.