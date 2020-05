Meta nderon me kurorë me lule dëshmorët: Pavarësia e sovraniteti të mbrohen çdo ditë, cenohen në forma të tjera

Presidenti Ilir Meta pasi ka kryer homazhe pranë varrezave të Dëshmorëve, në kuadër të 5 Majit, vjen sërish me një mesazh drejtuar shqiptarëve.

Kreu i shtetit thekson se liria, pavarësia dhe sovraniteti duhet të mbrohen çdo ditë, sepse në kohët e reja cenohen në forma të tjera.

MESAZHI I METËS

Sot përkujtova me nderim e respekt të thellë 5 Majin, në një mënyrë krejt të veçantë, për shkak të situatës së pandemisë dhe të kufizimeve, që na kanë bërë të pamundur të shkëmbejmë nga afër përshëndetjet me veteranët dhe me familjet e dëshmorëve dhe heronjve të Atdheut.

Dita e Dëshmorëve, të cilët sakrifikuan gjithçka për lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, na fton të mos bëhemi mendjelehtë dhe ta marrim lirinë e pavarësinë si të dhëna një herë e përgjithmonë.

LIRIA, PAVARËSIA dhe SOVRANITETI duhet të mbrohen çdo ditë, sepse në kohët e reja cenohen në forma të tjera.

LAVDI DËSHMORËVE TË ATDHEUT! 🇦🇱