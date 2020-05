Dita e sotme do të karakterizohet me mot të qëndrueshëm dhe me kthjellime.

Vranësira të lehta do të jenë prezente në zonat malore.

Sipas MeteoAlb temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat nga 5°C deri në 25°C.

Era do fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 30 km/h nga

drejtimi veriperëndimor duke krijuar dallgëzimin 3 ballë.