Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili deklaron se Edi Rama është i vetmi përgjegjës për vendimet e marra që shkatërruan vendin në këtë kohë pandemie.

Nga Petrit Vasili

Vetëm Edi Rama i ka marrë vendimet dhe jo ekspertët!!

Në 29 prill kam thënë ne REAL STORY i intervistuar nga gazetari Sokol Balla:

“Ç’të them kur akoma edhe sot që flasim nuk dimë përbërjen e grupit të ekspertëve të komitetit për COVID 19 dhe kush është Kryetari i grupit të ekspertëve. Ti nuk e ke as Kryetarin dhe as grupin? Minimumi do kishte dalë emri i Kryetarit. Ky komitet që ndihmon në vendimmarrje, ti vetë si gazetar s’ke as edhe një raport të grupit të ekspertëve mbi bazë të të cilit qeveria merr vendime. Ky është një sakatllëk”.

Shiheni VIDEON dhe binduni që i vetmi pergjegjes për vendimet e marra që shkatërruan vendin është Edi Rama.

Ekspertët nuk i ka begenisur fare as që t’i degjojë xhagajduri në krye të qeverisë që qeveris nga FB.