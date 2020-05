Drejtori i Tv1 Channel, Edmond Ndou është vlerësuar nga Presidenti i Shoqatës së Miqësisë Franko-Shqiptare në Francë dhe në Europë z.Tahir Shabani, me titullin Ambasador i Paqes Botërore.

Edmond Ndou: Eshtë nder dhe kënaqesi për mua të vleresohem me titullin Ambasador i Paqes Botërore 🌍.

Ky titull për mua është nder, por gjithashtu edhe një motivim shtese, që t’i shërbej paqes kudo që me jepet mundësia!

Një falenderim shkon për Presidentin e Shoqatës së Miqësise Franko-Shqiptare në Francë dhe në Europë zotin Tahir Shabani i cili me propozoi për këtë titull!

Respekt dhe mirënjohje nga ana ime z.Tahir Shabani!