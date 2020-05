Rama: Infermierët na mësuan se hero të bën sakrifica. Kurrë nuk ka qenë kaq ndërkombëtare dita e tyre

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën sot me një mesazh për infermierët. Një mesazh mirënjohje në ditën e tyre, për të cilën Rama thotë se nuk ka qenë kurrë kaq ndërkombëtare. Sipas kryeministrit infermierët që kemi parë këto muaj si luftëtarë të pamposhtur me COVID-19 na mësuan se hero të bën sakrifica.

“MIRËMËNGJES😊

Kurrë nuk ka qenë kaq ndërkombëtare dita e tyre!

Infermierët që kemi parë me sy të trishtuar, me vragat në fytyrë prej turneve të gjata si luftëtarët e pamposhtur me Covid-19, na mësuan se hero të bën sakrifica.

Mirënjohje çdo infermieri në Shqipëri🇦🇱

#RESPEKT🙏

#DitaNdërkombëtareeInfermierëve”, shkruan kryeministri Rama.