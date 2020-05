Gjate kontrolli qe po ushtrohej si cdo nate nga Rojet e Peshkimit te OMP-se Liqenit te Shkodres dhe Inspektorit te Peshkimit , ne bashkepunim dhe Taks Forcen u konstatua ne zone e quajtur keneta e Kamices nje varke me drite siper e cila po kryente gjueti peshkimi te pa ligjeshme.

Pas thirrjes per te ndaluar te bere nga rojet e peshkimi dy personat qe ishin ne varke tentuan te largoheshin por kembengulja e Rojeve beri te mundur ndalimine varkes por personat qe ishin ne varke te paisur me maska u konfrontuan me rojet deri ne konfrontim fizik dhe duke perfituar nga nata dhe kushtet e terreni pasi u hodhen ne uje u larguan neper kallamishtet e kenetes.

Megjthate u bllokuan 1- Varke Metalike , Perzhektor per te bere Drite , Motorr foribord tip Merkurri 8 Hp , Gjenerator per prodhimin e Energjise , Sonde e lidhur Kocare dhe me tel percielle te rrymes si dhe peshke te llojit Krap cop 3 (4kg),pas perpilimit te raportit te Sherbimit materiale do ti kalojne Inspektorit te Peshkimit per vazhdimin e procedurave .