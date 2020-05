Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili i ftuar në “News 24”, tha se kryeministri Edi Rama kërkon që të shkatërrojë konsensusin mes palëve e të kompromentojë kështu Reformën Zgjedhore. ”Kryeministri tha dje se nuk më interesojnë propozimet e opozitës, por më interesojnë vetëm propozimet e OSBE ODIHR-it. Në Shqipëri ka ndodhur vetëm një fenomen, grabitje dhe vjedhje e votës. Kjo maxhorancë ecën me divizën “ju votoni se ne numërojmë votat”. Rama e tha qartë se nuk negociojmë asgjë. Ne kërkuam që maxhoranca të tërhiqet, duke qenë se nuk do konsensus”.

Petrit Vasili u shpreh se opozita e bashkuar ka përballë një njeri si Damian Gjiknuri që sipas tij është kapur në vjedhje votash, duke shtuar se maxhoranca është e vendosur që të kompromentojë procesin. ”Gjiknuri u vendos hapur në krah të znj.Hajdari. Ata kërkonin që të vazhdohej si të vijohet diskutimi me sistemin. Gënjeshtra nuk ka qenë ndonjëherë meritë por një turp. Aq më tepër në moshë të re, të jep nurin e karakterin. Fakti që gjiknuri është kapur në vjedhje votash është problem shumë i madh moral. Sigurisht është një tregues i keq. Ky është kompromentim politik. Maxhoranca do që ta kompromentojë këtë proces”.

Për më tepër, Vasili tha se nuk e ka pranuar asnjëherë Gjinkurin personalisht por opozita vendosi të shojë në Këshill si një sakrificë ndaj shqiptarëve. ”Nuk e kam pranuar personalisht zotin Gjiknuri. Është një sakrificë në emër të shqiptarëve, që të ndryshojmë këtë situatë, sepse vota është mekanizmi e jo dhuna, jo armët. PS është në një merim kaq të madh, sa urdhëri politik i krimit është se na duhet Damian Gjiknuri. Për zonjën Hajdari, ajo bën ca kritika, dhe kritikat ndaj qeverisë janë mirë, por kur vijnë nga pjella e sistemit, nuk ke pse e dëgjon. Nuk ka garant për votën e lirë. Edi Rama nuk do që të flitet për kriminalizimin e votes”.

Në fund, Vasili u shpreh se Rama është zgjedhur kryeministër si përfaqësues i krimit dhe se është braktisur totalisht nga qytetarët shqiptarë. ”Ne do ta bëjmë Reformën Zgjedhore për qytetarët. Ne jemi sot me qytetarët. Ne kemi lënë mandatin për qytetarët. Situata është shumë e rëndë. Narko shteti po bën legalizimin e kanabisit. Këtë garanci e jep qeveria tranzitore. Bashkëpunimi me PD ka qenë në kohezion. Edi Rama është një aventurier i zgjedhur nga droga. Shqiptarët e kanë braktisur këtë qeveri, 85 përqind e qytetarëve nuk shkuan në zgjedhje”.