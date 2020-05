Një buqetë me trëndafila për shpirtin e teatrit

Shembja e Teatrit Kombëtar ka nxitur reagimin e shumë artistëve, intelektualëve dhe qytetarëve.

Sot Teatri Kombëtar tashmë ka mbetur një gërmadhë.

Një zonjë gjeti mënyrën e saj për të protestuar kundër shembjes së godinës. Ajo vendosi një buqetë me trëndafila në barrierat kufizuese në nder të teatrit.

”Shpirti i teatrit iku. Do rindërtohet por përsëri nuk do jetë siç ishte. Është shumë e rëndë. Nuk është godinë e vjetër. Kur u shemb unë nuk kam qarë as për familjen time ashtu. Nuk është objekt, është një shpirt, ka shumë shpirtra aty”, tha ajo.