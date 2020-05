Sekretarja e Europa Nostra letër Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit: Vlerësim për betejën tuaj historike

Sekretarja e Përgjithshme e Europa Nostra, Zonja Sneška Quaedvlieg-Mihailovic, ka dërguar dje një email Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit.

Me anë të këtij emaili, ajo shprehu simpatinë, solidaritetin dhe mbështetjen e saj për aleancën.

Ajo theksoi se ka përcjellë mesazhin e tyre te komisionerja Gabriel dhe se ka qenë në kontakt me të.

Mihailovic vlerësoi betejën historike të Aleancës për teatrin.

”Të dashur Miq,

Dëshiroj të ndaj me ju shprehjen e simpatisë së thellë, solidaritetit të sinqertë dhe mbështetjen time të plotë morale. Kam përcjellë mesazhin tuaj direkt të Komisionerja Gabriel dhe kam qenë në kontakt me të dhe Kabinetin e saj këtë mëngjes. Besoj se Ambasadori i BE-së do të publikojë një deklaratë të BE-së. Na bëni të ditur kur kjo të ketë ndodhur. Me shumë shpresë që gjithë njerëzit që janë arrestuar do të lirohen së shpejti. Nëse e ndieni që duhet të bëjmë diçka për ta, na e bëni të ditur. Me trishtim të thellë dhe shumë vlerësim për betejën tuaj heroike për Teatrin tuaj,

Sneška”, ka përcjellë mesazhin e saj Aleanca për Mbrotjtjen e Teatrit në Facebook.