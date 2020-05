Këta janë tre prokurorët e SPAK, betohen me 21 maj te Presidenti

Sotir Kllapi, Vladimir Mara dhe Dritan Preçi janë tre prokurorët e përzgjedhur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të qenë pjesë e trupës së SPAK, nga katër prokurorë që ishin në garë.

Përzgjedhja e tyre u bë në bazë të pikëzimit, ku kryesonte Kllapi me 174 pikë.

Sotir Kllapi 174 pikë

Dritan Prenci 171 pikë

Vladimir Mara 168 pikë

Dorina Bejko 158 pikë

Tre prokurorët e rinj do të betohen me 21 maj te Presidenti dhe më pas do të nisin detyrën së bashku me 9 prokurorët aktualë të SPAK, duke e çuar në 12 numrin e tyre nga 15 qe duhet të ketë organika e SPAK.

Një fakt të tillë e pati paralajmëruar kreu i KLP-së, Gent Ibrahimi, në një intervistë për Ora News.

Ibrahimi: Lajmi i mirë që mund ta ndaj për herë të parë me ju sot është fakti që me 21 maj do të kemi ceremoninë e betimit të tre prokurorëve të rinj te Presidenti. Çështja e ngarkesës së punës në SPAK dhe plotësimit të organikës do të vijë duke u lehtësuar, do të kemi 12 nga 15 prokurorë. Intervista me kandidatët do të zhvillohet me 18 maj. Tre më të mirët do të çohen për dekretim te Presidenti.