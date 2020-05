FOTOLAJM/ “Skenë krimi”, “Ramavirusi” dhe “Këshilli i turpit”, zbulohen disa nga mesazhet e Aleancës para protestës për Teatrin

Pamjet e këtyre banderolave do të jenë mesazhet që aktivistë të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit do të shpalosin sot kundër qeverisë në protestën që do të nisë në orën 17:30.

Siç shihet dhe nga fotot shihet se aktivistët kanë rrethuar kangjellat metalike të vendosura nga policia me shiritin e verdhë, që vendoset në një skenë krimi, për të ironizuar kështu edhe qeverinë me vendimin për shembjen e godinës së teatrit. Po ashtu në një foto është fiksuar momenti i arrestimit të aktorit Neritan Liço, dhe poshtë tij ish-ministri i Brendshëm Samir Tahiri.