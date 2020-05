Ish-deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Endrit Brahimllari akuzon kryeministrin Edi Rama se po përdor policinë dhe forcat speciale për të bllokuar protestën e artistëve kundër vendimit për shembjen e Teatrit Kombëtar, që është parashikuar që të nisë në orën 17:30.

Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Brahimllari, teksa ka publikuar një video ku shihet makina policie që ecin përgjatë rrugës Tiranë-Elbasan, thekson se të gjitha hyrjet për në Tiranë janë bllokuar me urdhër të Ramës.

MESAZHI I BRAHIMLLARIT

Edi Rama përdor policinë dhe forcat speciale për të bllokuar protestën e artistëve.

Të gjithë hyrjet për në Tiranë bllokohen me urdhër politik të Edi Ramës.

Policia nuk po kryhen funksionin per te luftuar krimin e organizuar por per te dhunuar artistet dhe qytetaret.