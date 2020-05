Informacion PermbledhesInformacion Permbledhes

Mbi veprimtarinë e KMC, në territorin e Qarkut Shkodër, dt. 23. 05.2020.

1. Situata epidemiologjike në të gjithe territorn e Qarkut Shkoder per 24 oret e fundit vazhdon të jetë e qëndrueshme. • Nga NJVKSH, Shkodër, informohemi se sot, nga 16 mostrat e marra dje nuk rezulton asnje rast pozitiv, të gjitha negativ.• Në total, në Qarkun Shkodër, numëri i të infektuarve covid-19, vijon te jete 117.• Aktualisht jane 4 persona (prej te cilëve 2 në shtepi dhe 2 të shtruar ne spital ne Tr) te cilet vazhdojne te kurohen dhe janë ne gjendje te mire shendetesore • Sot jane marre 15 mostra, jane derguar ne ISHP ne Tr.

a. NJVKSH, Puke dhe Fushe Arrëz, Informohemi se nuk ka raste të reja covid – 19 ne dy bashkitë, Puke dhe F.Arrëz. 15 Tampona te derguar dje nga njw biznes privat ne B.F.Arrez, rezultuan negativ. Vijojne kontrollet me dy grupet e punës nga institucionet e AKU, ISHSH, dhe Komisariatit Pukë në subjektet e sherbimit tregtar. ku nuk u konstatuan probleme.

b. NJVKSH, M.Madhe. Informohemi se nuk kemi asnje rast covid-19.Në zbatim të Urdhërit të Përbashkët për vetkarantinimin që jane futur ne terrritorin e RSH, po vetëkarantinohen në shtëpite e tyre, rreth 15 persona të cilet po monitorohen nga NJVKSH. Ne zbatim te Urdherit te perbashket per vetkarantinimin, sot kane hyre ne piken e kalimit H.Hotit, rreth 37 persona të cilët do karantinohen pranë shtepive të tyre, të cilet nuk jane banore te M.Madhe. Janë njoftuar NJVKSH perkatëse për ndjekjen e vetkarantinimit te tyre

2. Situata Rendit Publik.Nga DVP, informohemi se gjatë 24 orëve ka vijuar puna e strukturave të DVP nëpërmjet pikave të kontrollit në bashkëpunim me FNSH, Ushtrinë, inspektoriatet, për monitorimin e subjekteve të cilet nuk janë lejuar të hapen në këtë fundjave sipas urdherit te KM. Aktualisht situata e rendit në të gjithë territorin e Qarkut është në parametrat normal dhe të qendrueshëm.

3. Sot nga ana e bashkive janë mbështetur me pako ushqimore familjet si më poshtë:1. Bashkia Shkoder, 140 familje Rome me pako ushqime.2. B.Vau Dejes, 105 familje me pako ushqimore .3. B.M.Madhe, 2 familje me pako ushqimore nga RMSH dhe 50 pako te rimbursueshme mjekesore.