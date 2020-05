“Thirrje qytetareve mos degjoni skizofrenin sadist!

Te dashur qytetare, duke pare keqtrajtimin, terrorizimin por edhe poshterimin qe skizofreni sadist, monstra e Surrelit po ju ben, ju bej thirrje sot o kurre:

Guxoni! Guxoni! Guxoni!

Dilni, dilni, dilni!

Dilni mos rrini te ndryre! Respektoni distancen sociale dhe perdorni maska!

Hapni çdo aktivitet, lokal, biznes ne perputhje me rregullat e distanicimit dhe maskat.

Shkoni drejt detit, ujit, diellit dhe reres, te cilat si antidod natyral i covid 19 vetem u mbrojne nga virusi.

Miq, monstra perdor covid 19 per tju terrorizuar ju per kenaqesite e tij bestiale te skizofrenit sadist. Edhe njehere thirrja ime me miqesore: mos degjoni skizofrenin sadist, i cili me vuatjet dhe mundimet qe ju krijon ferkon duart nga gezimi.

Kjo monster qe per vete mrizon nen hijet e pishave dhe pemeve ne Surrel, mbyll me nje fraze ne Facebook pasi heq tre viza droge, ju ndryne ju brenda, mbyll per ju parqet e qyteteve, plazhet e detrave dhe liqenjve te vendit, rruget dhe sheshet e qyteteve.

Mos kini frik nga skizofreni sadist sepse ai ka frike dhe tmerr nga ju per torturat psikolgjike qe ju shkakton!

Mos harroni se skizofreni sadist per tju terrorizuar ju tha se mund te kemi 18 mije viktima.

Kurse sot pas 6 muaj te pandemise se covid 19 jane 145 vende ne bote me vdekshmeri me te ulet se sa Shqiperia! Per Shqiperine dhe te gjitha keto vende vdekshmeria nga covid 19 eshte thjesht ajo e gripit te zakonshem.

Por kete monstra nuk ua thote sepse kerkon tju mbaje ne terror, te ndryre ne shtepite tuaja. Ai tentoi tju shtetezoj edhe Bajramin dhe te mos ju lejoj ju qe te falni Ate. Ai mban te mbyllur kufirin me Kosoven duke denuar turizmin shqiptar me qindra milione euro humbje.

Ai do qe te falimentojne bizneset tuaja e te vendos mbi ju pushtetin e tij te droges dhe krimit. Prandaj thirrja ime eshte: Guxoni, guxoni, guxoni! Dilni, dilini, dilni! sb”