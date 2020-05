Spahia: Ja pse u rrit numri i të infektuarve, dy vatrat e mëdha të rrezikut janë fasonët dhe call center-at

Ish-deputeti demokrat, Bardh Spahia, reagon për rritjen e numrit të të infektuarve gjatë 24 orëve të fundit, ku u konfirmuan 25 raste.

Spahia shkruan në “Facebook” se rritja e numrit të të infektuarve ka ardhur si pasojë e refuzimit të qeverisë për të financuar biznesin nga falimentimi.

“Ne e kemi thënë me zë të lartë që në fillim se fasonët dhe call centers janë 2 vatra të mëdha rreziku, pasi infektimi përcillet masivisht tek familjarët e të njohurit!”, shkruan Spahia.

Reagimi i plotë:

REFUZIMI PER TE FINANCUAR BIZNESIN NGA FALIMENTIMI SJELL RRITJE TE TE INFEKTUARVE NE VEND

25 të infektuar të rinj me Covid-19 të publikuar sot janë ilustrimi kokëfortë i dështimit të qeverisë në marrjen e masave për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Shumica e tyre, 15, janë të rinj që punojnë në call center. Është e njëjta vatër e rrezikshme si fasonët, që u lanë të hapura vetëm e vetëm që qeveria të mos mbulonte asnjë qindarkë pagat e tyre. Ne e kemi thënë me zë të lartë që në fillim se fasonët dhe call centers janë 2 vatra të mëdha rreziku, pasi infektimi përcillet masivisht tek familjarët e të njohurit!

Ato nuk u ndihmuan me asnjë qindarkë nga qeveria, duke i lënë në vështirësi serioze financiare e sidomos duke rrezikuar shëndetin! Kjo nuk është thjesht papërgjegjëshmëri, pasi vatra të tilla janë kthyer në fakt kokëfortë të politikës kriminale në një situatë pandemie, ku shëndeti i qytetarëve duhet të jetë i pari. Edi Rama do të mbetet në histori si inividi që shfrytëzoi një pandemi për të fituar përmes tenderash sekretë e me cmime stratosferike, që dha fare pak lëmoshë si kompensim për shkatërrimin ekonomik që i solli biznesit e familjeve shqiptare, e sidomos me makutërinë për të mos kompensuar sipërmarrje si call centerat apo fasonët, që u kthyen në vatra të rrezikshme infektimi me Covid-19.