Nxirrte materiale inerte në shtratin e lumit Mat, gjobitet me 20 milionë lekë 56-vjeçari

Policia e Lezhës dhe IKMT kanë kryer sot një aksion përgjatë shtratit të Lumit Mat, duke goditur krimet mjedisore.

Gjatë aksionit, është zbuluar një 56-vjeçar nga Kurbini, duke nxjerrë materiale inerte në shtratin e këtij lumi dhe për pasojë është gjobitur me 20 milionë lekë.

Njoftimi i policisë:

LEZHË – Vijon operacioni për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve mjedisore

• Procedohet penalisht një tjetër shtetas, për përpunim të inerteve dhe gjobitet nga IKMT-ja me masë administrative;

• Procedohet penalisht një 37-vjeçar dhe gjobitet, pasi shkarkonte mbetje në rrjetin e kanalizimeve të ujësjellësit;

• Një ditë më parë u proceduan dhe u gjobitën edhe dy shtetas të tjerë, për gërryerje të shtratit të lumit Mat.Në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve mjedisore, shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë, në bashkëpunim me IKMT-në, kanë vijuar kontrollin përgjatë shtratit të lumit Mat, ku gjatë kontrollit është kapur në flagrancë duke nxjerrë materiale inerte dhe është proceduar shtetasi D.B., 56 vjeç, banues në Kurbin.

IKMT e ka gjobitur shtetasin me masë administrative 2 milion lekë (të reja).

Kontrollet do të vijojnë për penalizmin e çdo subjekti që tenton të marrë inerte pa leje në shtratin e lumenjve apo që kryejnë krime mjedisore, si ndërtime pa leje, prerje të paligjshme të pyjeve, ndotje të ambientit e lumenjve apo zjarrvënie të qëllimshme pyjeve dhe kullotave.