Kryeministri Edi Rama ka folur për nisjen e fillimit të fluturimeve nga Aeroporti i Kukësit, ku edhe informon për çmimet. Përmes një postimi në facebook, Rama thekson se nga 15 korriku do të nisin nga puna disa linja, ndersa ka nxjerrë dhe çmimet e biletave për linjat Kukës-Zyrih dhe anasjelltas, si dhe për në Stamboll.

Postimi i plotë

Se ç’ishin ca miq që thoshin Aeroporti Ndërkombëtar i Kukësit ishte sa për fushatë, po unë s’bëj asgjë sa për fushatë dhe çfarë bëj e them e çfarë them e bëj, kështu që bujrum me Air Albanian në portën e hapur të qiellit të Kukësit. Po nuk mbaron me kaq, lajme të tjera nga ky front së shpejti.

*** 1€ + taksat domethënë:

Kukës – Zyrih 12 EUR,

Zyrih – Kukës 28.66 EUR,

Kukës – Stamboll 12 EUR,

Stamboll – Kukës 23 EUR