Gushti nisi me rritje të shifrave të Covid-19, dhe frika e rikthimit të masve shtesë është kthyer në një shqetësim për qytetarët. Zv/ministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli, duke e vlerësuar si delikate situatën e krijuar nga varianti “Delta”, thotë se shifrat vijojnë të mbeten poshtë niveleve që diktojnë nevojën e marrjes së masave shtrënguese.

Lidhur me ecurinë e vaksinimit kundër Covid-19 gjatë muajit të hapur, Rakacolli nënvizon se “Vumë re që ka një lloj hezitimi, në një kohë që ishim përgatitur që të kishim numër të madh vaksinimesh në ditë”.

Kurse për afgnët, në aspektin epidemiologjik ajo thotë se do të trajtohen njësoj si shqiptarët, duke mos lënë mënjanë as vaksinimin kundër Covid-19. Teksa njofton se Komiteti i Ekspertëve po shqyrton mundësinë për të vaksinuar fëmijët nën 18 vjeç, Rakacolli thekson se në rast sugjerimi nga grupi i specialistëve, vendimi do të miratohet nga Ministria e Shëndetësisë.