Sinoptikania: Dhjetori me reshje shiu e bore të kosiderueshme

Sinoptikania e Meteoalb Lajda Porja tha se vendi ynë këtë fundjavë parashikohet të jetë me reshje shiu.

Sipas saj, e shtuna pritet të ketë alternime kthjellimesh, ndërsa dita e diel dhe e hëna do kenë reshje shiu të konsiderueshme.

Duke folur për parashikimin e muajit dhjetor, sinoptokania tha ” se do kemi një muaj me reshje të bollshme dhe karakteristike është dëbora e cila do jetë shumë e pranishme.

Porja thekson se ky dhjetor kthen dimrin e para viteve ’90, tipik me temperatura të ulëta dhe borë.