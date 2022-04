Braktisja, vetëm 132 qytetarë i dërguan e-mail Ballës

Sipas tij PS do të propozojë mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve më 29 maj dhe në një afat njëjavor nga kjo datë do të mbahet seanca e parë e zgjedhjes së presidentit.

Sipas tij PS do të propozojë mbledhjen e Konferencës së Kryetarëve më 29 maj dhe në një afat njëjavor nga kjo datë do të mbahet seanca e parë e zgjedhjes së presidentit.