I ftuar në emisionin ‘’Sport Show’’ në Tv1 Channel, sekretari i përgjithshëm i KF Vllaznia, Blendi Dibra

Na ndajne vetem 7 jave nga fundi i ketij sezoni. Te gjithe jane sy dhe vesh tek skudra e Vllaznise, duke pritur se cfare do te ndodhe ne javet ne vijim. Cfare po i ndodh ekipit ne teresi? Presione te shumta psikologjike,nga ana tjeter padrejtesite e medha qe po i behen Vllaznise ndeshje pas ndeshje. I ftuar ne emisionin ‘’Sport Show’’ ne Tv1 Channel, sekretari i pergjithshem i klubit Vllaznia, Blendi Dibra.

Dibra: Nuk eshte ajo skuader qe ne kemi pritur dhe qe eshte ndertuar. Per hir te se vertetes, jane tre grupe lojtaresh. Gripi i lojtareve zgjedhja e pare, zgjedhja e dyte dhe nje grup lojtaresh qe jane nenshkruar nga akademia. Ndoshta gjendja e tyre apo zgjedhjet e stafit, duket sikur lojtaret nuk po pergjigjen ne menyren e duhur. Nuk po marrim ato rezultate qe ne presim. Pa dashur ti justifikoj edhe pjesa e arbitrimit ka pasur nje ndikim te them te drejten. Ne kemi bere perpjekjet e duhura me ane zyrtare dhe ka pasur edhe impenjim nga ana e tyre. Po sic e shofim te gjithe mediat sociale vazhdojne te raportojne gabime te arbitrave, te cilat fatkeqsisht na kane demtuar shume.

Keto jane te gjitha pike qe ulin moralin. Lojtaret jane ne nje gjendje qe mund te kene kaluar edhe ne nje krize besimi. Kalimi ne finalen e kupes ka kriuar nje atmosfere pak me ndryshe, ka me teper entuziazem. Sikur te realizohej nje fitore me Durrsin, patjeter qe do te influenconte me teper per te qene te sigurte ne ecuri me pozitive.

Po ndodhin gjera qe duhen analizuar me shume qetesi. Stafi drejtues nuk duhet ta humbi qetesine. Jane gjera te cilat ndodhin ne sport dhe analiza duhet te behet sa me mire, sa me sakte ne menyre qe gabimet mos te perseriten dhe te parandalojme ato qe na ndodhen kete vit.