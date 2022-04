Rama: Ministrat e deputetët tur në të gjithë vendin për hartimin e Këshillimit Kombëtar të ardhshëm

Kryeministri Edi Rama ka njoftuar një tur në të gjithë Shqipërinë të ministrave, deputetëve dhe kryetarëve të bashkive në muajt maj dhe qershor për takime me qytetarët për të parë nga afër problematikat e tyre në mënyrë që të nisë hartimi i këshillimit të ardhshëm kombëtar.

“Në vijim në periudhën maj-qershor do organizojmë një lëvizje në të gjithë Shqipërinë me pjesëmarrjen e të gjithë ministrave dhe deputetëve, kryetarëve të bashkive për të trajtuar qoftë temat e këtij këshillimi kombëtar qoftë temat që shqetësojnë komunitete të ndryshme dhe për të adresuar problematikat me të cilat hasemi në nivelin e qeverisjes vendore. E thashë këtë sepse shumë shpejt do na duhet të ulemi përsëri. Është mirë të jemi të përgatitur për këtë që të diskutojmë për të dyja aspektet. E para cilat janë temat që duhet të trajtojë këshillimi i ardhshëm kombëtar”, tha Rama.